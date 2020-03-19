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19.03.2020 (11:53)

В Санкт-Петербурге встретили главную икону Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный»

В Санкт-Петербург прибыла главная икона Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный».

Торжественная встреча иконы «Спас Нерукотворный» состоялась в Ставропигиальном Никольском морском Соборе Кронштадта. Во встрече приняли участие представители командования Западного военного округа, военнослужащие соединений и воинских частей, военных вузов Санкт-Петербургского гарнизона.

До конца марта к ней на поклонение могут прийти верующие военнослужащие, члены их семей, гражданский персонал воинских частей и другие верующие прихожане. 

Главная икона ВС РФ начала свой путь из города-героя Севастополя. Планируется, что икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние более чем 57 000 километров.

Икона «Спас Нерукотворный» будет размещена в Главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации. Он возводится на добровольные пожертвования к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Военно-патриотическом парке «Патриот».

Икона Спас Нерукотворный представляет собой каноническое изображение лика Иисуса Христа. Лик окружают образы Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещенные на художественных рельефах, которые изображают знаковые события в истории российского государства, а также образы архангела Михаила и святых покровителей родов войск: Федора Ушакова, княгини Ольги, Николая Чудотворца, Александра Невского, Андрея Первозванного, святой великомученицы Варвары, пророка Илии и князя Владимира.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Религия
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