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19.03.2020 (11:48)

На ракетном подводном крейсере стратегического назначения «Тула» прошло учебно-методическое занятие по приёму первой курсовой задачи

В преддверии Дня моряка-подводника в главной базе подводных сил Северного флота – Гаджиево состоялось учебно-методическое занятие для командного состава соединений атомных подводных лодок по приёму первой задачи курса подготовки подводного ракетоносца.

Мероприятие прошло на ракетном подводном крейсере стратегического назначения «Тула», на котором выполняет задачи экипаж однотипного корабля – «Брянска» под командованием капитана 2 ранга Артёма Васетинского.

Экипаж подводного крейсера продемонстрировал подготовку всех боевых частей к бою и походу, отработал мероприятия по борьбе за живучесть, а также провёл учение по выходу в ракетную атаку.

Данный тип кораблей, оснащённый 16-ю межконтинентальными баллистическими ракетами «Синева», при необходимости способен осуществить их пуск по назначенным целям, находящимся на расстоянии, превышающем 11 тыс. км, прямо от причала, не выходя из базы.

По результатам проведённых мероприятий боевой подготовки экипаж капитана 2 ранга Артёма Васетинского подтвердил готовность к выполнению поставленных задач в море. Следующим этапом обучения будет практическая подготовка подводников в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Учения
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