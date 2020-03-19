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19.03.2020 (11:30)

Командующий Северным флотом поздравил моряков-подводников с профессиональным праздником

Сегодня в России отмечается День моряка-подводника – профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно-Морского Флота Российской Федерации, установленный Главкомом ВМФ в 1996 году.

С праздником моряков-подводников поздравил командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев. Он подчеркнул их особую роль в поддержании высокой боевой готовности флота и пожелал успехов в службе.

Командующий флотом отметил, что в глобальной системе национальной безопасности объединенному стратегическому командованию Северного флота отведена особенная роль – поддерживать в высокой степени боевой готовности морские стратегические ядерные силы. И уже много лет подводники Северного флота успешно решают поставленную задачу.

Вице-адмирал Александр Моисеев напомнил, что только за период новейшей российской истории 16 подводников-североморцев удостоены звания Героя Российской Федерации. Сегодня экипажи подводных лодок Северного флота продолжают совершенствовать боевые навыки, осваивать новые районы плавания в Мировом океане и подо льдами Арктики. При этом их семьи живут в военных гарнизонах, где созданы достойные социально-бытовые условия.

Подводные силы Северного флота уверенно смотрят в будущее, планомерно и целенаправленно развиваются вместе со всей страной. Совершенствуется система базирования атомных подводных лодок. На вооружение приходят корабли уже нового - четвёртого поколения, а предыдущее поколение проходит модернизацию и продолжает стоять на страже Родины. Ожидается, что в текущем году боевой состав подводных сил  Северного флота пополнят ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» и многоцелевой подводный крейсер «Казань». В 2021 году состав Северного флота также пополнит современная дизель-электрическая подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами «Калибр».

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Подводные силы
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