19.03.2020 (11:19)

Десантники Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения захватили аэродром условного противника

Накануне, в ходе проводимого на полигоне Опук в Крыму командно-штабного учения с Новороссийским гвардейским десантно-штурмовым горным соединением, завершился второй этап учения, в ходе котроого проведено десантирование техники и личного состава, самолетами Ил-76мд военно-транспортной авиации с аэродромов в Краснодарском крае на площадку приземления на полигоне Опук.

Десантирование личного состава осуществлялось на парашютных системах специального назначения типа «крыло» «Арбалет-2». Также была произведена высадка тактического десанта из транспортно-боевых вертолетов Ми-8 АМТШ.

Погрузка личного состава в самолеты военно-транспортной авиации прошла скрытно, ранним утром, на аэродромах в Краснодарском крае.

Самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВТА ВКС), задействованные в учении, после десантирования совершили противозенитный маневр и убыли на аэродром базирования.

В соответствии с замыслом командно-штабного учения личный состав десантировался в указанный район и при поддержке армейской авиации, артиллерии и танков нанес огневое поражение условному противнику и осуществил захват его аэродрома с целью удержания района для развертывания основных сил соединения.

Сегодня стартует третий этап учения. Десантникам предстоит осуществить загрузку на большие десантные корабли Черноморского флота с последующей высадкой на необорудованное морское побережье.

Командно-штабное учение под руководством командующего Возудшно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова проходит в целях проверки готовности воинских частей соединения к практическим действиям.

В учении задействовано свыше 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники, а также 15 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России и большие десантные корабли Черноморского флота, около 50 единиц орудий и минометов, транспортно-боевые вертолеты Ми-8 АМТШ.

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