19.03.2020 (11:07)

Более 450 единиц военной техники ВВО будет задействовано в парадах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

В составе механизированных колонн, участвующих в военных парадах, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в городах Хабаровск, Владивосток, Уссурийск, Белогорск, Чита, Улан-Удэ и Южно-Сахалинск будет задействовано более 450 единиц вооружения и военной техники.

Для демонстрационных полетов авиации в округе спланировано 80 самолётов и вертолётов. Самая многочисленная авиагруппа организованна для пролета 9 мая в Хабаровске – 30 летательных аппаратов, в частности, это будут вертолеты армейской авиации, самолеты военно-транспортной и оперативно-тактической авиации

Во Владивостоке для участия в военном параде спланировано 22 единицы самолетов и вертолетов, в Уссурийске и Чите – 12 и 10 воздушных судов соответственно, в Южно-Сахалинске будет сформирована авиагруппа из 6 летательных аппаратов.

Кроме того, в гарнизонах ВВО, где не предусмотрено проведение военных парадов, состоятся торжественные шествия на площадях населенных пунктов, где дислоцируются воинские части.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице