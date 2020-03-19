19.03.2020 (11:07)
Более 450 единиц военной техники ВВО будет задействовано в парадах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
В составе механизированных колонн, участвующих в военных парадах, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в городах Хабаровск, Владивосток, Уссурийск, Белогорск, Чита, Улан-Удэ и Южно-Сахалинск будет задействовано более 450 единиц вооружения и военной техники.
Для демонстрационных полетов авиации в округе спланировано 80 самолётов и вертолётов. Самая многочисленная авиагруппа организованна для пролета 9 мая в Хабаровске – 30 летательных аппаратов, в частности, это будут вертолеты армейской авиации, самолеты военно-транспортной и оперативно-тактической авиации
Во Владивостоке для участия в военном параде спланировано 22 единицы самолетов и вертолетов, в Уссурийске и Чите – 12 и 10 воздушных судов соответственно, в Южно-Сахалинске будет сформирована авиагруппа из 6 летательных аппаратов.
Кроме того, в гарнизонах ВВО, где не предусмотрено проведение военных парадов, состоятся торжественные шествия на площадях населенных пунктов, где дислоцируются воинские части.