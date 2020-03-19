Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.03.2020 (10:53)

Девушки-курсанты Краснодарского училища летчиков приступили к практическим полетам на самолетах Л-410

В Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. А.К. Серова в ходе первой летной практики 10 девушек-курсантов 3-го курса приступили к практическим полетам.

Полеты выполняются с летчиками-инструкторами вуза на самолетах Л-410.

В ходе летной практики девушки выполняют взлет и посадку, полет в пилотажные зоны для отработки техники пилотирования.

Ранее курсанты прошли теоретическую и тренажерную подготовку, сдали необходимые зачеты, получив допуск к практическим полетам.

Прежде, чем девушки смогут самостоятельно поднять самолет в воздух, им предстоит совершить более 50 вылетов в рамках вывозной программы с налетом более 15 часов.

Первая летная практика продлится в течение 4 месяцев.    

Незадолго до этого в Краснодарском авиационном училище прошли торжественные мероприятия, посвящённые первой лётной практике девушек-курсантов. На митинге присутствовали начальник управления кадров Воздушно-космических сил генерал-майор Виктор Свирида, начальник училища генерал-майор Сергей Румянцев, летный и инженерно-технический состав вуза.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского состоялся военно-исторический диктант
Во Владивостокском филиале Нахимовского военно-морского училища пройдёт День открытых дверей
В Тверской области прошло учение по всесторонним видам обеспечения ВТА
Пловцы высших учебных заведений МО РФ выявили сильнейших на Спартакиаде в Санкт-Петербурге

Метки:
Военное образование , ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false