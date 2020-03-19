19.03.2020 (10:41)
Артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели ночные боевые стрельбы в Крыму
В рамках учебно-полевого сбора подразделений артиллерии армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) на межвидовом полигоне Опук в Крыму прошли ночные боевые стрельбы.
Главной задачей мероприятия боевой подготовки стало обучение молодого пополнения в составе расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град-М» и гаубичной артиллерии «Мста-Б».
Военнослужащие отработали действия по приведению артиллерийских установок к бою, подготовке к стрельбе, выполнили нормативы по смене огневых позиций.
В ходе стрельб особое внимание было уделено работе постов наблюдения и разведки, которые с использованием беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) совершенствовали свои навыки по обнаружению целей и корректированию огня в темное время суток, а также навыки по взаимодействию с расчетами различных видов артиллерии для их эффективного применения.
Лагерный сбор подразделений артиллерии армейского корпуса Черноморского флота завершится в конце марта. По окончании сбора артиллеристам предстоит пройти итоговую проверку за зимний период обучения.