19.03.2020 (10:32)

Специалисты РХБ защиты ЮВО аэрозольной завесой скрыли аэродром на учении в Ставропольском крае

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, экипажи оперативно-штурмовой и армейской авиации, а также наземная техническая команда одного из военных аэродромов Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае провели совместное тактико-специальное учение по скрытному перемещению авиации на запасные площадки.

Военные специалисты применили станцию ТДА-М, дымовые шашки ДМ-11 и ДМХ-5 для постановки аэрозольных завес в целях маскировки перемещения личного состава и военной техники от авиации и средств разведки условного противника.

После смены района дислокации подразделения специальной обработки с помощью современной авторазливочной станции АРС-14КМ провели дезактивацию и дегазацию военной и специальной техники с применением различных химических составов, выполнили санитарную обработку личного состава, обеззараживание участков местности и объектов инфраструктуры.

Станция АРС-14КМ предназначена для специальной обработки вооружения и военной техники, участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, пылеподавления на местности, пожаротушения и создания аэрозольных завес. Двигаясь со скоростью 5 км/час, станция способна обрабатывать полосу местности длиной до 700 м.

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