19.03.2020 (10:20)

Специалисты МТО ЮВО контролируют экологическую безопасность в районе проведения учений на Кубани

Специалисты материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) обеспечивают и контролируют экологическую, пожарную безопасность и осуществляют ветеринарно-санитарный надзор в районе проведения артиллерийских учений на полигоне Молькино в Краснодарском крае.

Подразделения тылового обеспечения до прибытия участников учения развернули полевые лагеря, организовали банно-прачечное обеспечение, горячее питание из расчета на более чем 1,5 тыс. военнослужащих, а также подвоз и выдачу ракет и боеприпасов и других материальных средств.

Для комфортного проживания военнослужащих установлено свыше 200 палаток, на полигоне развернуто около 30 комплектов походных полевых кухонь, около сотни военных поваров задействованы в организации трехразового горячего питания.

Всего свыше 400 военнослужащих и около 100 единиц специальной техники МТО задействовано во всестороннем тыловом и техническом обеспечении лагерного сбора подразделений артиллерии 49 армии ЮВО.

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