19.03.2020 (10:17)
Связисты ЮВО провели тактико-специальное учение в горах Кавказского хребта
Связисты соединения управления 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Северной Осетии, провели тактико-специальные учения в горах Кавказского хребта.
В ходе полевых занятий военнослужащие выполнили задачи, связанные с обеспечением устойчивости системы связи при радиоэлектронном воздействии условного противника, нарушении функционирования компьютерных сетей из-за вирусных атак и вредоносных программ.
В учениях приняли участие более 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 200 единиц специальной техники, в том числе модернизированные командно-штабные машины 5-го поколения Р-145БМ1 на базе БТР-80, радиорелейные станции связи Р-419-МП «Андромеда-Д», портативные станции спутниковой связи «Белозер».
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