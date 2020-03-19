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19.03.2020 (10:07)

В горах Дагестана проведено тактическое учение с подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии

Батальонная тактическая группа (БТГр) подразделений морской пехоты Каспийской флотилии, дислоцированных в Дагестане, в рамках первого в этом году двустороннего тактического учения уничтожила условного противника в горах республики.

На первом этапе личный состав БТГр захватил район условного противника на полигоне Аданак, осуществив выход разведывательных групп в передовом отряде, и занял позиции на выгодных рубежах, прорвав таким образом передний край линии обороны условного противника

На втором этапе подразделения морской пехоты закрепились на выгодных высотах и отработали тактические действия по удержанию рубежей обороны.

В ходе учений огневую поддержку подразделений осуществляла артиллерия морской пехоты. Разведка местности, целеуказания и корректировка огня проводились при помощи подразделений беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Главной задачей при проведении учений являлось развитие навыков тактического маневрирования и мышления, межвидового взаимодействия, инициативы и умения командиров принимать нестандартные решения. Особое внимание при оценке действий подразделений и их командиров уделяется внедрению боевого опыта современных вооруженных конфликтов.

Всего в тактическом учении участвовали более 1000 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 200 единиц военной и специальной техники, в том числе БТР-82А, армейские тягачи Урал 4320, порядка 10 гаубиц Д-30, а также расчеты БЛА.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Учения
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