19.03.2020 (09:50)

В Абхазии стартовали учения с тактическим воздушным десантом ЮВО

В мотострелковых батальонах российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к активной фазе подготовки тактического воздушного десанта в условиях горно-лесистой и прибрежной местности.

На полигонах Цабал и Нагвалоу экипажи армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО ЮВО провели занятия по огневому поражению пехоты и легкобронированной техники условного противника, а также десантированию на различные рельефы местности.

Военнослужащие отработали различные способы высадки и огневого поражения «противника», выполнили упражнения боевых стрельб из стрелкового оружия, противотанковых гранатомётов РПГ-7В и миномётных комплексов 2С12 «Сани».

Тактический воздушный десант предназначен для ведения боевых действий со скрытной переброской войск по воздуху в назначенные районы. Особенностью подразделений является их способность с использованием приданных транспортных и многоцелевых вертолётов перемещаться по фронту и в его глубину, при этом огневую поддержку действий осуществляют также приданные ударные вертолеты.

Всего в учебных мероприятиях, проводимых в рамках плановых занятий по боевой подготовке, принимают участие свыше 1000 военнослужащих ЮВО.

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