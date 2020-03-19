Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.03.2020 (09:50)

В Абхазии стартовали учения с тактическим воздушным десантом ЮВО

В мотострелковых батальонах российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии приступили к активной фазе подготовки тактического воздушного десанта в условиях горно-лесистой и прибрежной местности.

На полигонах Цабал и Нагвалоу экипажи армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО ЮВО провели занятия по огневому поражению пехоты и легкобронированной техники условного противника, а также десантированию на различные рельефы местности.

Военнослужащие отработали различные способы высадки и огневого поражения «противника», выполнили упражнения боевых стрельб из стрелкового оружия, противотанковых гранатомётов РПГ-7В и миномётных комплексов 2С12 «Сани».

Тактический воздушный десант предназначен для ведения боевых действий со скрытной переброской войск по воздуху в назначенные районы. Особенностью подразделений является их способность с использованием приданных транспортных и многоцелевых вертолётов перемещаться по фронту и в его глубину, при этом огневую поддержку действий осуществляют также приданные ударные вертолеты.

Всего в учебных мероприятиях, проводимых в рамках плановых занятий по боевой подготовке, принимают участие свыше 1000 военнослужащих ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Более 500 военнослужащих парашютно-десантного полка Ивановского воздушно-десантного соединения принимают участие в тактическом учении
Более 2 тыс. разведчиков ЮВО разгромили условного противника на учениях в Северной Осетии
В Абхазии подразделения российской военной базы отработали оборону морского побережья
В Дагестане военнослужащие Махачкалинского гарнизона готовятся к военному параду

Метки:
Южный военный округ , Учения , Воздушно-десантная подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false