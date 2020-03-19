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19.03.2020 (09:27)

Более 4 тыс. ракетчиков и артиллеристов ЮВО приняли участие в боевых стрельбах на Северном Кавказе

Подразделения ракетных войск и артиллерии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе провели боевые стрельбы в рамках лагерного сбора.

Учения прошли на полигонах Тарское, Гвардеец, Дзарцеми, Серноводский и Дальний. Артиллеристы выполнили ряд нормативов по занятию огневых позиций, совершению противоогневых маневров, разведке целей.

Военнослужащие выполнили стрельбу с закрытых огневых позиций различными боеприпасами из самоходных 152-мм гаубиц 2С3 «Акация», 2С1 «Гвоздика», «Мста-С» и буксируемых орудий «Мста-Б», реактивных систем залпового огня «Град», «Торнадо-Г» и «Ураган», 120-мм минометов «Поднос» и «Сани».

В лагерном сборе приняли участие более 4 тыс. военнослужащих, было задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники 58-й общевойсковой армии ЮВО. Полевые занятия артиллеристов завершатся 27 марта с.г.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Артиллерия , Южный военный округ
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