19.03.2020 (09:11)

Стрельбы из танков Т-72Б3 штатным снарядом состоялись на полигоне ВВО «Бикинский»

В Хабаровском крае на полигоне «Бикинский» военнослужащие отдельного мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа выполнили стрельбы штатным снарядом в преддверии проведения двухсторонних ротных тактических учений.

В ходе проведения мероприятий экипажи танков Т-72Б3 выполнили нормативы по огневой подготовке, в том числе провели стрельбы штатным снарядом, уничтожив танки «противника» на удалении около 1,5 километров.

Кроме того, экипажи танков вели огонь из пулеметов, уничтожив безоткатные орудия на дистанции 700 метров, а также расчеты ручных противотанковых гранатометов условного противника, находящиеся на расстоянии от 400 до 600 метров.

Военнослужащие провели боевые стрельбы в сложных погодных условиях, в частности прицеливание затрудняли сильный ветер и снег.

Особое внимание уделялось организации связи и управления экипажами, выполняющими упражнения боевых стрельб, в условиях плохой погоды.

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