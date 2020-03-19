19.03.2020 (09:05)
Подземные коммуникации условного противника уничтожат летчики ВВО в ходе учения в Забайкалье
С истребительным и штурмовым авиационными частями Восточного военного округа, дислоцированными в Забайкальском крае, стартовало летно-тактическое учение с боевыми пусками ракет и бомбометанием.
В ходе активной фазы ЛТУ пилоты многоцелевых истребителей Су-30СМ и штурмовиков Су-25 «Грач» повысят свое мастерство в уничтожении мишеней, имитирующих подземные коммуникации условного противника, что особенно актуально для ведения современных вооруженных конфликтов.
Летчики применят неуправляемые авиационные ракеты, авиабомбы и пушечное вооружение самолетов, авиаудары будут наноситься как парами, так и в составе звеньев.
Инженерно-технический состав в свою очередь выполнит нормативы по подготовке самолетов к вылету.
Летчики осуществят полеты в заданный район, разведку местности, выполнят воздушные маневры, обозначающие уход от наземных средств противовоздушной обороны «боевиков». В мероприятии будет задействовано около 20 летательных аппаратов.