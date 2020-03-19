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19.03.2020 (09:05)

Подземные коммуникации условного противника уничтожат летчики ВВО в ходе учения в Забайкалье

С истребительным и штурмовым авиационными частями Восточного военного округа, дислоцированными в Забайкальском крае, стартовало летно-тактическое учение с боевыми пусками ракет и бомбометанием.

В ходе активной фазы ЛТУ пилоты многоцелевых истребителей Су-30СМ и штурмовиков Су-25 «Грач» повысят свое мастерство в уничтожении мишеней, имитирующих подземные коммуникации условного противника, что особенно актуально для ведения современных вооруженных конфликтов.

Летчики применят неуправляемые авиационные ракеты, авиабомбы и пушечное вооружение самолетов, авиаудары будут наноситься как парами, так и в составе звеньев.

Инженерно-технический состав в свою очередь выполнит нормативы по подготовке самолетов к вылету.

Летчики осуществят полеты в заданный район, разведку местности, выполнят воздушные маневры, обозначающие уход от наземных средств противовоздушной обороны «боевиков».  В мероприятии будет задействовано около 20 летательных аппаратов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Авиация
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