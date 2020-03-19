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19.03.2020 (08:45)

Тренировка вертолётных поисковых штурмовых групп ВВО прошла в Сахалинской области

Экипажи вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор» авиагруппы армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированной в Сахалинской области, в ходе летно-тактического учения поразили бронетехнику условного противника  на одном из остовов Курильской гряды.

Лётчики совершали вылеты с одного из аэродромов в островной зоне ВВО, выполняли пуски неуправляемых ракет и вели стрельбу из авиационных пушек на дистанции до 2 км. Поражаемые цели имитировали легкую бронетехнику и инженерные укрепления.

Кроме того, пилоты отработали тактику вертолётных засад и действия в составе вертолётных поисковых штурмовых групп. Группы вели поиск условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) и выполнили поражение наземных мишеней при стрельбе с борта вертолёта.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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