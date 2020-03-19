19.03.2020 (08:36)
Курсанты Дальневосточного ВОКУ показали благовещенцам современное оружие и экипировку «вежливых людей»
В столице Амурской области курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ), предстали в образе «вежливых людей», в рамках празднования шестой годовщины возвращения Крыма.
Военнослужащие организовали показ современного вооружения, экипировки и средств разведки. Кроме современной выставки, демонстрировалось и оружие времен Великой Отечественной войны. Гости выставки могли приготовить себе обед из предоставленного им военнослужащими индивидуального полевого рациона питания. Особенно востребованы оказались сухпайки у школьников, которые с удовольствием отведали армейской еды.
Завершилось мероприятие Севастопольским вальсом, который исполнил оркестр училища. Курсанты, кадеты и другие горожане в удовольствием кружились в парах под мелодии крымской весны.
Всего в мероприятии приняло участие около одной тысячи человек.