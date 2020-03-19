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19.03.2020 (08:30)

В Амурском объединении ВВО состоялся профессиональный конкурс «Воин мира»

На базе ракетного соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированного в Еврейской автономной области, состоялся второй этап конкурса «Воин мира», входящего в систему Армейских международных игр.

В течение недели около 40 военнослужащих, из которых треть военнослужащие - женщины, представляли свои соединения и воинские части. Всего в программу конкурса входило пять этапов.

Конкурсанты соревновались  в силе, ловкости, эрудированности, творчестве и профессионализме. Большое значение играло умение владеть штатным оружием, оказать первую медицинскую помощь и преодолеть сложную полосу препятствий.

Кроме того, участники состязались в творческих талантах, каждый из них подготовил творческий номер, исполнив  песню, танец, или прочитав стихотворение на патриотическую тему. Проверили участников и в знаниях военной истории Отечества.

По результатам конкурса первое место заняли представители соединения связи, дислоцированного в Амурской области. Военнослужащие Мария Гацко и Максим Воропай представят объединение на окружном этапе, который состоится в первой половине апреля на базе окружного учебного центра вблизи Хабаровска.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Воин мира , Восточный военный округ
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