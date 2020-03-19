19.03.2020 (08:02)

Накануне Дня моряка-подводника юнармейцы Камчатки испытали свои силы на учебном полигоне Подводных сил ТОФ

На Камчатке в канун профессионального праздника Дня моряка -подводника в учебно-тренировочный центр (УТЦ) Подводных сил Тихоокеанского флота были приглашены юнармейцы города Вилючинска. Учащимся школ города не только показали, как проходит обучение подводников, но и предоставили возможность лично пройти некоторые испытания.

Ребятам рассказали, для чего предназначен центр, какие тренировки здесь проводят и продемонстрировали спасательное снаряжение подводников.

Школьники могли понаблюдать как проходят практические занятия экипажей атомных подводных лодок на полигонах по борьбе с водой и пожаром, по покиданию подводной лодки через торпедный аппарат.

Позднее, все желающие смогли одеться в специальные гидрокостюмы и получить навыки посадки в спасательный плот, помещенный в учебный бассейн.

Ребята поблагодарили моряков Подводных сил ТОФ за гостеприимство и поздравили их с профессиональным праздником.

Учебно-тренировочный центр подводных сил ТОФ был построен в 1976 году. Он предназначен для отработки действий экипажей атомных подводных лодок в аварийных ситуациях. На базе УТЦ камчатский подплав совершенствует навыки в мероприятиях по борьбе за живучесть (БЗЖ), противоборстве с огнём, в лёгкой водолазной подготовке, посадке в аварийные плоты. Здесь также находится уникальное оборудование, на котором экипажи субмарин тренируются покидать аварийную АПЛ, севшую на грунт, через торпедный аппарат так называемым мокрым способом, с всплытием на поверхность. На учебном месте создаются условия, максимально приближенные к реальным, которые позволят морякам-подвод­никам качественно отработать все соответствующие действия. За год через УТЦ проходит более пяти тысяч человек. На базе подводных сил ТОФ также развёрнут и модульный учебный центр с двумя учебными местами, в котором можно отрабатывать элементы БЗЖ и борьбы с огнём.

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