19.03.2020 (06:45)
Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» провел комплексное учение перед выходом в море
Экипаж подводной лодки (ПЛ) «Великий Новгород» из состава соединения кораблей Новороссийской военной морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) провел комплексное учение по подготовке к выходу в море.
В ходе выполнения учебных задач моряки отработали алгоритм действия по подготовке ПЛ к выходу в море с последующим погружением и выполнением задач в подводном положении.
Также экипаж «Великого Новгорода» отработал действия при борьбе за живучесть. По вводной, в одном из отсеков подводной лодки, произошло возгорание, была сыграна аварийная тревога, экипаж выполнил нормативы по герметизации аварийного отсека, одеванию индивидуальных средств защиты, локализации и тушению пожара.
Кроме того, в рамках комплексного учения подводники отработали алгоритм действий по погружению на различные глубины от перископной, до рабочей и всплытию в надводное положение, а также по управлению кораблём в надводном и подводном положении.
Учение проводилось в соответствии с планом боевой подготовки сил флота и было направлено на повышение уровня профессионального мастерства моряков.