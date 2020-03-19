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19.03.2020 (06:45)

Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» провел комплексное учение перед выходом в море

Экипаж подводной лодки (ПЛ) «Великий Новгород» из состава соединения кораблей Новороссийской военной морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) провел комплексное учение по подготовке к выходу в море.

В ходе выполнения учебных задач моряки отработали алгоритм действия по подготовке ПЛ к выходу в море с последующим погружением и выполнением задач в подводном положении.

Также экипаж «Великого Новгорода» отработал действия при борьбе за живучесть. По вводной, в одном из отсеков подводной лодки, произошло возгорание, была сыграна аварийная тревога, экипаж выполнил нормативы по герметизации аварийного отсека, одеванию индивидуальных средств защиты, локализации и тушению пожара.

Кроме того, в рамках комплексного учения подводники отработали алгоритм действий по погружению на различные глубины от перископной, до рабочей и всплытию в надводное положение, а также по управлению кораблём в надводном и подводном положении.

Учение проводилось в соответствии с планом боевой подготовки сил флота и было направлено на повышение уровня профессионального мастерства моряков.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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