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19.03.2020 (05:52)

Спасательные силы, морская авиация и медицинская служба ТОФ провели совместное учение по оказанию помощи пострадавшим при крушении воздушного судна

В акватории залива Петра Великого у побережья Владивостока проведено специальное учение по поисково-спасательному обеспечению в котором были задействованы спасатели из состава дежурных сил флота, летчики морской авиации и медицинские специалисты ТОФ.

По сценарию учения в результате аварии летательный аппарат совершил вынужденную посадку на воду, в результате чего экипажу и пассажирам, оказавшимся в ледяной воде, потребовалась экстренная помощь спасателей.

В указанный район по вводной вышел спасательный буксир Тихоокеанского флота «Фотий Крылов» с группой медицинских специалистов на борту, вылетел поисково-спасательный вертолёт Ка-27ПС морской авиации флота.

Военные лётчики в указанных координатах обнаружили людей, терпящих бедствие и приступили к их подъёму на борт вертолёта. Затем Ка-27ПС доставил пострадавших на борт буксира «Фотий Крылов», где для первичного осмотра и оказания помощи их передали врачам.

Все задачи, которые ставились на учение, достигнуты в полном объеме.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Тихоокеанский флот , Морская авиация
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