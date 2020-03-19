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19.03.2020 (02:08)

Противолодочные самолёты Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ в ходе учения нанесли бомбовый удар по надводным целям

Морская авиация Тихоокеанского флота продолжает отрабатывать задачи по предназначению в соответствии с планом боевой подготовки.

Дальние противолодочные самолёты Ту-142 и противолодочные самолёты Ил-38 в ходе летной смены выполнили практическое бомбометание по надводным целям.

Две пары противолодочных самолётов успешно атаковали бомбами П-50Т мишенные позиции, оборудованные на полигоне морской авиации в районе бухты Анна в Приморском крае.

Также лётчики совершенствовали навыки выполнения полётов над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Тихоокеанский флот , Морская авиация
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