19.03.2020 (02:08)
Противолодочные самолёты Ту-142 и Ил-38 морской авиации ТОФ в ходе учения нанесли бомбовый удар по надводным целям
Морская авиация Тихоокеанского флота продолжает отрабатывать задачи по предназначению в соответствии с планом боевой подготовки.
Дальние противолодочные самолёты Ту-142 и противолодочные самолёты Ил-38 в ходе летной смены выполнили практическое бомбометание по надводным целям.
Две пары противолодочных самолётов успешно атаковали бомбами П-50Т мишенные позиции, оборудованные на полигоне морской авиации в районе бухты Анна в Приморском крае.
Также лётчики совершенствовали навыки выполнения полётов над безориентирной местностью и слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
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