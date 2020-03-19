19.03.2020 (05:00)

19 марта День моряка-подводника России. Главком ВМФ России поздравил подводников с их профессиональным праздником.

В тексте поздравительной телеграммы Главкома ВМФ, направленной в адрес подводников флотов и ветеранов сказано:

19 марта 2020 года в Российской Федерации отмечается профессиональный праздник – День моряка-подводника.

Уважаемые товарищи!

От имени Военного Совета Военно-Морского Флота поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем моряка-подводника!

История Подводных сил в России зародилась в 1906 году, когда указом императора Николая II, подводные лодки были выделены в отдельный класс боевых кораблей флота.

Создание подводного флота явилось крупнейшим научно-инженерным достижением страны, выдающимся коллективным подвигом ученых, кораблестроителей и военных моряков, которые положили начало новой эпохе в развитии Военно-Морского Флота России.

Результаты практического применения подводных лодок на театрах военных действий русско-японской и первой мировой войн окончательно подтвердили жизнеспособность нового самостоятельного рода сил Военно-Морского Флота.

В годы Великой Отечественной войны моряки-подводники уничтожили около 100 боевые кораблей и 200 транспортов противника, лишая его снабжения и боевой поддержки наступающего врага. Особую благодарность народа заслужили А.И.Маринеско, П.Д.Грищенко, М.П.Августинович, А.М.Матиясевич добившиеся самых высоких боевых результатов.

Проявив небывалую самоотверженность и отвагу, они доказали, что могут решать задачи как тактического, так и оперативного характера. Всего за годы Великой Отечественной войны советские подводники уничтожили около 650 тысяч тонн вражеского торгового тоннажа и десятки боевых кораблей различных классов.

Десятилетия глобального противостояния в Мировом океане в период «холодной войны» стали завершающим этапом становления национальной подводной школы, временем самого впечатляющего развития подводных сил отечественного ВМФ превратившихся в главный род сил флота, который в настоящее время является важнейшим аргументом страны в укреплении безопасности на море.

Фундамент морской мощи государства, заложенный в те годы, оказался настолько прочным, что позволил пройти все трудности

Нынешнее поколение моряков-подводников является достойными продолжателями славных традиций своих героических предшественников. Они самоотверженно служат своему народу и Отечеству, с достоинством и честью выполняют свой патриотический и воинский долг, мужественно несут свою нелегкую службу по поддержанию национальной безопасности Российской Федерации, и защите ее национальных интересов на просторах Мирового океана. Атомные и дизель-электрические подводные лодки ВМФ России достойно решают задачи в море. С 2019г по настоящее время наплаванность экипажей подводных лодок составила свыше 3000 ходовых суток.

Большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, повышение авторитета флота и престижа военной службы сегодня вносят ветераны-подводники. Их доблестная служба на благо нашего Отечества служит примером для молодого поколения витязей подводных глубин.

Сегодня Россия по праву гордится вами!

В праздничный день особую признательность хочется выразить семьям подводников, родителям и женам. Спасибо Вам за вашу верность, за доброту и заботу.

Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны!

От всей души желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям, успехов в совершенствовании ратного мастерства, счастья, благополучия, новых высот в службе, труде и учебе, на благо укрепления боевого могущества Военно-Морского Флота России.

Справочно: 19 марта 1906 года в соответствии с Указом императора Николая II подводные корабли, были выделены в отдельный класс – подводные лодки. В том же году Государственным Советом было утверждено положение о создании отряда подводного плавания. Первыми звания «офицер подводного плавания» приказом Главного морского штаба были удостоены 68 офицеров, сдавшие специальный экзамен. Россия была одной из первых среди стран, применивших подводные лодки в вооруженной борьбе на море.

В 1904-1905 гг. во время русско-японской войны, во Владивостоке был сформирован отряд подводных лодок. Этот отряд под командованием лейтенанта А.В. Плотто боевых столкновений с противником не имел. Тем не менее, получив известие о том, что на подступах к заливу Петра Великого несут дозор русские подводные лодки, японские адмиралы решили воздержаться от ударов по Владивостоку с моря.

На Балтийском флоте первое соединение – бригада подводных лодок – было сформировано в 1911 году и базировалось в городе Либава (Лиепая).

После выделения подводных лодок в самостоятельный класс боевых кораблей подводные силы получили значительный импульс для своего развития. К началу первой мировой войны это был уже сложившийся род сил, способный решать разнообразные задачи.

Великая Отечественная война навсегда останется одним из главных событий российской истории. Свой вклад в победу над врагом внесли все рода сил ВМФ, а подводные силы – один из самых существенных. За годы войны подводники совершили более 1200 боевых походов, произвели около 700 торпедных атак, выпустили 1542 торпед, в активных минных заграждениях поставили 1736 мин. В итоге ими было потоплено около 100 боевых кораблей и более 200 транспортов противника.

В средине 50-х годов прошлого столетия в ответ на создание Соединенными Штатами Америки подводной лодки с атомной энергетической установкой в Советском Союзе были развернуты работы, направленные на обеспечение паритета в этом направлении. Российские ученые и конструкторы справились с этой сложной задачей практически в два раза быстрее. Был точно выбран путь от первого в мире атомного реактора, использованного в Обнинске, к главной энергоустановке подводной лодки, а также за 6 лет проведены огромные исследования и разработки, выполненные 135 организациями. 1 июля 1958 года был поднят Военно-морской флаг на первой в России атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол». 4 июля 1958 года академик Анатолий Петрович Александров сделал историческую запись в вахтенном журнале пульта ГЭУ: «Впервые в стране на турбину без угля и мазута был подан пар». Это великое событие в истории нашей страны. Россия стала одной из немногих мировых держав способных строить и эксплуатировать атомные подводные лодки.

Навеки в летопись ВМФ России вошли имена руководителей проекта - академика Анатолия Петровича Александрова, главного конструктора лодки Владимира Николаевича Перегудова и конструктора ядерного реактора Николая Антоновича Доллежаля. К 1961 году Советский Союз уже имел 9 атомных лодок – 4 ракетных и 5 торпедных. Всего за время существования в СССР было построено более 250 атомных подводных лодок различных классов.

В 1965 году на учении Северного флота в море было развернуто 48 подводных лодок, на учении “Океан-80” в Атлантике действовали более 50 подводных лодок, в том числе 21 ракетный подводный крейсер стратегического назначения. Более 60 лет прошло с тех пор, а Россия по-прежнему является лидером в этом направлении, одной из немногих стран обладающих способностью осуществлять полный цикл строительства кораблей таких классов.

Атомный подводный флот – это национальная гордость, он является существенным фактором сдерживания любых агрессивных устремлений с морских и океанских направлений.

Определившись в самостоятельный класс кораблей, подводные лодки прошли длительный путь развития и в настоящее время составляют основу боевой мощи российского ВМФ, а ракетные подводные лодки стратегического назначения, всходящие в состав Морских стратегических ядерных сил, являются важнейшей составляющей стратегической триады, обеспечивающей военную безопасность Российской Федерации.

Организационно подводные лодки входят в состав всех флотов. Наиболее мощными группировками подводных сил обладают Северный и Тихоокеанский флоты. Подводные силы с момента формирования в качестве самостоятельного рода сил ВМФ, всегда были на острие процессов сдерживания вероятных противников от агрессии с морских и океанских направлений.

Подводные лодки - это главная ударная сила флота. Они обладают высокой мобильностью, скрытностью, способностью участвовать в решении оперативно-стратегических и стратегических задач.

В настоящее время, основные задачи подводными лодками выполняются в форме боевых служб в Мировом океане. Это боевое патрулирование ракетных подводных лодок стратегического назначения, боевая служба многоцелевых подводных лодок.

С включением в состав Военно-Морского Флота подводных лодок новых проектов, оснащенных сложнейшими системами оружия и вооружения возросли требования к уровню подготовки подводников.

В настоящее время в учебных центрах ВМФ ежегодно проходят подготовку экипажи подводных лодок различных проектов. Главным направлением деятельности учебных центров является подготовка командиров и корабельных боевых расчетов к боевому применению ракетного и торпедного оружия, овладение основами тактики морского боя, умением принимать быстрые и грамотные решения в любых условиях обстановки. Это основа успешного решения всех задач стоящих перед экипажами подводных лодок ВМФ. Ежегодно, в учебных центрах ВМФ проходят переподготовку и подготовку в среднем свыше 20 экипажей подводных лодок.

С момента начала строительства подводных лодок нового поколения в Военно-Морском Флоте проводится работа по совершенствованию системы их базирования, обеспечивающей все требования к безопасной стоянке и эксплуатации в условиях военно-морских баз.

Параллельно со строительством подводных лодок новых поколений развивается система поисково-спасательного обеспечения действий Подводных сил ВМФ России.

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