18.03.2020 (22:54)

В Козельском ракетном соединении РВСН проходит конкурс на лучший расчет БПЛА

В Калужской области проходит очередной этап Всеармейского конкурса «Соколиная охота» на лучший расчет беспилотного летательного аппарата Владимирского ракетного объединения.

В соревновании в масштабе ракетной армии принимают участие расчеты подразделений охраны и обороны как Козельской ракетной дивизии, дислоцирующейся в данном регионе, так и других соединений РВСН.

В ходе конкурса расчеты БПЛА продемонстрируют свои навыки в ведении воздушной разведки местности «беспилотниками» типа «Элерон-3» с целью обнаружения диверсионно-разведывательных групп и замаскированных наземных целей.

Победители соревнований примут участие в следующем этапе конкурса – на лучший расчет управления комплексом с БпЛА в масштабе Ракетных войск стратегического назначения.

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