Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.03.2020 (21:55)

В сборе инженерно-штурмовых подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации участвуют более 500 инженеров-штурмовиков

На базе 333-го Центра боевой подготовки Западного военного округа (п. Мулино, Нижегородская обл.) проводится сбор инженерно-штурмовых подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе совместной отработки основных вопросов по предназначению – подготовки подразделений к штурму и штурма укрепленных позиций, действий инженерно-штурмовой группы в составе штурмового отряда в ходе боя, штурма населенного пункта инженерно-штурмовой группой в составе штурмового отряда, действий инженерно-штурмовой группы в тоннелях в ходе сбора выявляются подразделения с самой высокой подготовкой к действиям по преодолению наиболее сложных инженерных заграждений, выполнению других задач в критических ситуациях, при чрезвычайных обстоятельствах в ходе выполнении специальных задач.

При проведении сборов задействовано более 50 единиц военной и специальной техники, в том числе установки разминирования УР-77, инженерные машины разграждения ИМР-3М, бронетранспортеры БТР-82А, защищенные автомобили «Тайфун-К».

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
Новости по теме:
Артиллеристы танкового объединения ЗВО совершили 500-километровый марш из Московской в Нижегородскую область
В окружном этапе танкового биатлона соревнуются экипажи из Приморья и Бурятии
Специалисты войск РХБ защиты ЦВО ликвидировали условную техногенную аварию во время учения на Алтае
Зенитчики ЦВО отразили более 100 воздушных атак условного противника на учении под Оренбургом

Метки:
Сухопутные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false