18.03.2020 (21:55)

В сборе инженерно-штурмовых подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации участвуют более 500 инженеров-штурмовиков

На базе 333-го Центра боевой подготовки Западного военного округа (п. Мулино, Нижегородская обл.) проводится сбор инженерно-штурмовых подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе совместной отработки основных вопросов по предназначению – подготовки подразделений к штурму и штурма укрепленных позиций, действий инженерно-штурмовой группы в составе штурмового отряда в ходе боя, штурма населенного пункта инженерно-штурмовой группой в составе штурмового отряда, действий инженерно-штурмовой группы в тоннелях в ходе сбора выявляются подразделения с самой высокой подготовкой к действиям по преодолению наиболее сложных инженерных заграждений, выполнению других задач в критических ситуациях, при чрезвычайных обстоятельствах в ходе выполнении специальных задач.

При проведении сборов задействовано более 50 единиц военной и специальной техники, в том числе установки разминирования УР-77, инженерные машины разграждения ИМР-3М, бронетранспортеры БТР-82А, защищенные автомобили «Тайфун-К».

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