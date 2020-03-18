18.03.2020 (21:50)

В Йошкар-Олинском ракетном соединении автономные пусковые установки «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования

В рамках учений подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Республике Марий Эл.

Стратегические ракетчики выполняют обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования.

В ходе учений ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

Также ракетчики отработают задачи и вводные, в том числе технические, с преодолением участков условно зараженной местности, действия по отражению нападения ДРГ и организации взаимодействия с приданными подразделениями.

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