18.03.2020 (21:14)

Военнослужащие ЦВО в Свердловской области провели мини-парад для фронтовика, участвовавшего в освобождении Европы

Военнослужащие роты почетного караула и сводного военного оркестра Центрального военного округа (ЦВО) провели персональный парад для ветерана Великой Отечественной войны Семена Григорьевича Благинина, участвовавшего в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии, ныне проживающего в городе Тавда Свердловской области.

Во дворе жилого дома, где проживает Семен Григорьевич, военнослужащие роты почетного караула ЦВО показали плац-концерт и прошли торжественным маршем под аккомпанемент военного духового оркестра ЦВО, возглавив мини-парад. В торжественном прохождении также принимали участие юнармейцы Тавды и парадные расчеты Главного управления ФСИН по Свердловской области.

Семен Григорьевич Благинин участвовал в разгроме немецко-фашистской группировки войск в районе Будапешта и на подступах к Вене в составе 19-ой отдельной воздушно-десантной бригады 98-ой гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в штурме австрийской столицы, взятии городов Санкт-Пельтен, Секешфехервар, Мор, Зирез. За самоотверженность и героизм, проявленные в боевых действиях, награжден двумя медалями «За отвагу», орденом «Красной звезды», 9 мая 1945 года медалью «За боевые заслуги».

Идея мини-парадов для маломобильных впервые была реализована в Центральном военном округе в 2018 году в Самарском гарнизоне.

Ранее командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин сообщал журналистам: «Во всех крупных военных гарнизонах, таких как Екатеринбургский, Самарский, Новосибирский, Тоцкий, Рощинский, Юргинский, Алейский, Кызыльский, пройдут такие мини-парады для тех ветеранов Великой Отечественной войны, которые по объективным причинам не могут посетить парад. Поэтому парад придет к этим великим людям, нашим предкам-победителям, которые действительно ковали победу, это наш безусловно святой долг», - сказал А. Лапин.

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