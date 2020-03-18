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18.03.2020 (21:06)

«Золото» и три «серебра» привез с этапа Кубка России по плаванию рядовой спортроты ЦСКА/Самара

В Обнинске состоялся этап Кубка России по плаванию, в котором приняли участие около 400 спортсменов из 18 регионов страны. Блестяще выступил на турнире рядовой спортивной роты самарского филиала ЦСКА Александр Жигалов. В копилке армейца сразу четыре медали – «золото» и три «серебра»!

Так медаль высшего достоинства армеец Александр Жигалов завоевал в плавании брассом на дистанции 200 метров. На такой же дистанции, но в плавании на спине он взял серебряную медаль. В стометровке брассом военнослужащий показал второй результат и также пришел к финишу вторым на короткой дистанции в 50 метров брассом.

Свое выступление военнослужащий прокомментировал пресс-центру ЦСКА/Самара:

Добавим, что отборочные этапы Кубка России проходили одновременно в Новосибирске, Обнинске, Пензе и Санкт-Петербурге. Финал состоится в Обнинске (Калужская область) с 3 по 5 июля. К участию в финале Кубка России допускаются спортсмены спортивной подготовленности не ниже КМС.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт
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