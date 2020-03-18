18.03.2020 (21:02)

Рядовой спортивной роты ЦСКА из Санкт-Петербурга выиграл гонку преследования на Первенстве России среди юниоров по биатлону

В Тюмени в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» завершились соревнования биатлонистов в рамках Первенства России среди юниоров (20-22 года). Армейские спортсмены Михаил Бурундуков и Денис Таштимеров завоевали «золото» и «бронзу» соответственно.

В ходе гонки преследования на Первенстве России по биатлону в Тюмени рядовые спортивных рот ЦСКА показали высокие результаты. Так рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Михаил Бурундуков пришел к финишу первым, допустив три промаха и показав время 25:07.1. Армеец оставил позади Илью Новопашина (+38.9). Представитель самарской спортивной роты армейского Клуба Денис Таштимеров стал бронзовым призером соревнования. Его результат составил 26:13.8.

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