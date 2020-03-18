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18.03.2020 (20:56)

Командующий войсками ЗВО проверил ход боевой подготовки общевойсковой армии в четырех регионах

Командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев совершил рабочую поездку в соединения и воинские части гвардейской общевойсковой армии, дислоцированные в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

Генерал-полковник Александр Журавлёв заслушал доклад командующего общевойсковой армией генерал-лейтенанта Андрея Иванаева о ходе выполнения мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности войск.

В Валуйках (Белгородская обл.) командующий войсками ЗВО проинспектировал ход занятий зимнего периода обучения, подготовку младших специалистов, состояние учебно-материальной базы и социального обеспечения.

Также в ходе поездке генерал-полковник Александр Журавлёв оценит деятельность должностных лиц соединений и воинских частей по поддержанию дисциплины и правопорядка.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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