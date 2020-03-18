18.03.2020 (20:30)

В КВЦ «Патриот» состоится заседание комиссии минобороны России по инновационным проектам и технологиям

19 марта в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» состоится заседание Комиссии Министерства обороны Российской Федерации по инновационным проектам и технологиям по итогам работы в I квартале 2020 года.

Заседание пройдет под руководством начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Андрея Михайловича Гончарова.

В ходе встречи представители Главных командований видов, Командований родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, центральных органов военного управления выступят с докладами об инициативных разработках, отобранных в интересах создания перспективных образцов вооружения и военной техники, также будут заслушаны представители предприятий промышленности по результатам новых исследований.

Комиссия сформирована в 2014 году на основании приказа Министра обороны Российской Федерации и предназначена для решения комплекса организационных и научно-технических вопросов, направленных на реализацию в интересах Минобороны России инновационных проектов.

Председателем комиссии является заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Павел Анатольевич Попов.

Организация деятельности Комиссии, информационно-аналитическое, научно-методическое и организационно-техническое обеспечение ее работы осуществляется Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

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