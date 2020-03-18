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18.03.2020 (20:30)

Современные методы защиты информации в цифровом пространстве представят в технополисе «ЭРА»

19 и 20 марта в Военном инновационном технополисе «ЭРА» пройдёт вторая конференция на тему: «Состояние и перспективы развития науки по направлению «Информационная безопасность». Специалисты гражданских и военных вузов страны, а также предприятий промышленности представят результаты исследований по перспективным разработкам и готовые решения в этой области.

В ходе пленарного заседания с докладом выступит начальник Технополиса генерал-лейтенант Ивановский Владимир Сергеевич. Он расскажет об основных угрозах в киберпространстве и соответствующих направлениях исследований, ведущихся в военном наукограде. Молодые ученые также выступят с прогрессивными идеями по совершенствованию систем защиты информации.

Предстоит два дня дискуссий вокруг актуальных задач, возникающих в условиях стремительного развития систем искусственного интеллекта, облачных хранилищ, блокчейнов, спутниковых и других сетевых технологий.  Участники обсудят современные методы предотвращения информационных угроз. Свои взгляды на проблематику обеспечения защиты данных представят вузы, научно-исследовательские учреждения, предприятия ОПК, а также IT-компании, имеющие опыт работы в сфере кибербезопасности.

Отдельным событием в рамках конференции станет проведение круглого стола, участники которого рассмотрят вопросы сотрудничества с научно-производственными предприятиями, заявившими свои проекты для совместных исследований на площадке Технополиса «ЭРА».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Технополис Эра
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