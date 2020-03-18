18.03.2020 (20:00)

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» продолжает исследования в море Беллинсгаузена в рамках 5-го этапа кругосветной экспедиции.

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» продолжает проведение океанографических исследований в море Беллинсгаузена в рамках 5-го этапа кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 250-летию со дня рождения И.Ф. Крузенштерна. Экспедиция стартовала в декабре 2019 года и продлится до июня текущего года. Доклад о прибытии судна поступил в адрес Главнокомандующего ВМФ России Адмирала Николая Евменова и Центра Русского Географического Общества при Главном командовании ВМФ России.

В ходе исследований в море Беллинсгаузена ОИС «Адмирал Владимирский» обследовало морские районы, прилегающие к береговой черте острова Петра I с целью корректуры морских навигационных карт, совершив его обход.

Остров Петра I является необитаемым и расположен в антарктической части Тихого океана, в море Беллинсгаузена, в 400 км от побережья Антарктиды, в районе, прилегающем к Земле Александра I. Был открыт 11 января (ст. стиля) 1821 года российской экспедицией под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева и назван в честь создателя Российского регулярного флота — императора Петра I.

Остров лежит южнее 60° южной широты, и на него распространяются международное соглашение по Антарктиде.

В Центре Русского Географического Общества при Главном командовании ВМФ России (г. Санкт-Петербург) анализируются данные кругосветной экспедиции океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский», поступающие ежесуточно в Адмиралтейство.

Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Николай Евменов поставил задачу тщательно анализировать все этапы кругосветной экспедиции, которая по своим масштабам и значимости является достойным продолжением деятельности Военно-Морского Флота России по изучению Мирового океана.

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