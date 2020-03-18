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18.03.2020 (19:42)

Более 100 мобильных и радиосетей были подавлены военнослужащими общевойсковой армии ЗВО в Ленинградской области

В ходе второго этапа конкурса полевой выучки подразделений радиоэлектронной борьбы военнослужащие отдельного батальона РЭБ общевойсковой армии Западного военного округа выполнили ряд специальных задач по борьбе со средствами радиоэлектронной и воздушной разведки условного противника в Ленинградской области.

Сержанты батальона сдали индивидуальные теоретические зачеты по порядку эксплуатации штатного вооружения  и военной техники, выполнили нормативы по физической, огневой подготовке, радиационной, химической и биологической защите.

Боевые расчёты станций радиопомех Р-325-П5 продемонстрировали уверенное выполнение учебно-боевых задач и ведение огня из стрелкового оружия. После введения в тактическую обстановку военнослужащие отработали комплекс нормативов по радиоэлектронному подавлению систем управления условного противника.

Кроме того, в целях совершенствования практических навыков специалисты осуществили перехват и подавление сигналов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Элерон-3».

В конкурсе было задействовано более 100 военнослужащих и около 30 единиц военной и специальной техники, в том числе полученной на вооружение в минувшем году.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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