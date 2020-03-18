18.03.2020 (18:43)

На Северном флоте прошло летно-тактическое учение отдельного вертолетного полка

В отдельном вертолетном полку армии ВВС и ПВО Северного флота прошло летно-тактическое учение.

Пять экипажей вертолетов Ка-27 выполняли полеты над побережьем и акваторией Кольского залива, а также над Баренцевым морем.

Полеты проходили как днем, так и ночью.

Летчики противолодочных вертолетов Ка-27 выполнили тактические приемы поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками, выполняющими плановые задачи боевой подготовки в море. При выполнении задач применены штатные комплексы радиолокационных и гидроакустических средств противолодочного обнаружения.

Экипажи поисково-спасательных вертолетов Ка-27 выполняли задачи по ведению воздушной разведки и технике пилотирования в сложных условиях постоянно меняющегося атмосферного давления, направления и скорости ветра.

Общий налет экипажей составил около 20 часов.

Противолодочный вертолет Ка-27 может базироваться практически на всех типах надводных боевых кораблей, оборудованых вертолетными площадками и ангарами. Для флота вертолет Ка-27 выпускается в двух основных модификациях – противолодочный и поисково-спасательный.

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