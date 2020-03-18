Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.03.2020 (18:43)

На Северном флоте прошло летно-тактическое учение отдельного вертолетного полка

В отдельном вертолетном полку армии ВВС и ПВО Северного флота прошло летно-тактическое учение.

Пять экипажей вертолетов Ка-27 выполняли полеты над побережьем и акваторией Кольского залива, а также над Баренцевым морем.

Полеты проходили  как днем, так и ночью.

Летчики  противолодочных вертолетов Ка-27 выполнили  тактические приемы поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками, выполняющими плановые задачи боевой подготовки в море. При выполнении задач применены штатные комплексы радиолокационных и гидроакустических средств противолодочного обнаружения.

Экипажи поисково-спасательных вертолетов Ка-27 выполняли задачи по ведению воздушной разведки и технике пилотирования в сложных условиях постоянно меняющегося атмосферного давления, направления и скорости ветра.

 Общий налет экипажей составил около 20 часов.

Противолодочный вертолет Ка-27 может базироваться практически на всех типах надводных боевых кораблей, оборудованых вертолетными площадками и ангарами. Для флота вертолет Ка-27 выпускается в двух основных модификациях – противолодочный и поисково-спасательный.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Морская авиация Черноморского флота проводит лётное тактическое учение с выполнением боевых упражнений
Расчеты С-400 Северного флота приняли участие в учении по охране и обороне воздушного пространства Северного морского пути
Женщины-военнослужащие Северного флота заняли призовые места в региональном конкурсе красоты «Звёздные барышни»
Лётчики морской авиации Черноморского флота готовятся к участию в конкурсе «Морской ас-2020»

Метки:
Северный флот , Морская авиация , Вертолеты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false