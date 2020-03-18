18.03.2020 (18:43)
На Северном флоте прошло летно-тактическое учение отдельного вертолетного полка
В отдельном вертолетном полку армии ВВС и ПВО Северного флота прошло летно-тактическое учение.
Пять экипажей вертолетов Ка-27 выполняли полеты над побережьем и акваторией Кольского залива, а также над Баренцевым морем.
Полеты проходили как днем, так и ночью.
Летчики противолодочных вертолетов Ка-27 выполнили тактические приемы поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками, выполняющими плановые задачи боевой подготовки в море. При выполнении задач применены штатные комплексы радиолокационных и гидроакустических средств противолодочного обнаружения.
Экипажи поисково-спасательных вертолетов Ка-27 выполняли задачи по ведению воздушной разведки и технике пилотирования в сложных условиях постоянно меняющегося атмосферного давления, направления и скорости ветра.
Общий налет экипажей составил около 20 часов.
Противолодочный вертолет Ка-27 может базироваться практически на всех типах надводных боевых кораблей, оборудованых вертолетными площадками и ангарами. Для флота вертолет Ка-27 выпускается в двух основных модификациях – противолодочный и поисково-спасательный.