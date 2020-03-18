18.03.2020 (18:33)

Под Воронежем прошли первые совместные учениях противовоздушной обороны и комплекса РЭБ «Палантин-К» Западного военного округа

В Воронежской области на полигоне «Погоново» прошли первые совместные учения войск радиоэлектронной борьбы общевойсковой армии и комплексов С-300ПМ2 войск противовоздушной обороны Западного военного округа.

Расчеты первого в Вооруженных Силах Российской Федерации комплекса с радиоэлектронной борьбы «Палантин-К» отработали совместные действия по противовоздушной обороне военных объектов. Станции выполнили задачи по обнаружению, блокированию и подавлению каналов связи беспилотной авиации противника, определили местонахождение оператора БПЛА на дистанциях более 150 километров, а также «прикрыли» объекты от крылатых ракет условного противника. Расчеты комплексов ПВО С-300ПМ2 выполнили захват и электронные пуски по скоростным высотным целям,

Для существующих и перспективных систем радиосвязи противника комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин-К» создаёт прицельные выборочные и сплошные помехи, а также позволяет «ослепить» врага в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, блокировать сотовую и транкинговую связь, обеспечить развертывание наземных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Всего в совместном учении Западного военного округа было привлечено свыше 500 военнослужащих, а также более 50 ед. вооружения и военной техники, в том числе транспортные, пусковые машины комплекса С-300ПМ2.

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