18.03.2020 (18:18)

Метод огневого блокирования из САУ большой мощности «Малка» применили во время учений артиллеристы на Кузбассе

Военнослужащие артиллерийского соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) во время учений на полигоне «Юргинский» применили тактику «Огневого блокирования» из 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С7М «Малка».

Во время учений артиллеристам необходимо было уничтожить позиции условного противника, в том числе заглубленные пункты управления и подземные туннели. Для изоляции и удержания сил «врага» в определенных районах, исключение их маневра, а также с целью отрезать неприятеля от возможной помощи, военнослужащие применили тактику «Огневого блокирования». Заранее были подготовлены рубежи заградительного огня за тыльной границей и на флангах, на которой были расположены расчеты САУ 2С7М «Малка». Залповый огонь велся с закрытых огневых позиций на максимальной дальности до 50 км. Контроль поражения целей осуществлялся с воздуха при помощи БпЛА «Орлан-10».

В учении артиллерийских подразделений было задействовано около 500 военнослужащих и более 40 единиц военной и специальной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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