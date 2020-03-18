18.03.2020 (18:14)
Юнармейцы Республики Ингушетия навестили участника Великой Отечественной войны
В рамках акции «Посети ветерана на дому» юнармейцы Республики Ингушетия навестили участника Великой Отечественной войны Камбулата Гайсанова.
Ребята приготовили для фронтовика подарки – открытку с Днем Победы и музыкальное поздравление.
Мальчишки и девчонки выразили благодарность защитнику Родины за возможность жить в мирное время и обещали стать достойными гражданами нашей страны.
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