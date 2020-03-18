18.03.2020 (18:11)

Юнармейские стихи о Великой Победе получат свою музыку

В Центральном Доме «Юнармии» наградили победителей Всероссийского литературного конкурса «Два капитана». Его посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Москву пригласили только обладателей гран-при в четырех номинациях: «Лучший рассказ-сочинение», «Лучшее поэтическое произведение», «Лучшее эссе-рассуждение» и «Лучшая иллюстрация к прочитанной книге».

В церемонии награждения принял участие первый заместитель начальника Главного штаба ВВПОД «Юнармия» генерал-лейтенант Виктор Бусловский

Старт творческому проекту, учредителями которого стали «Юнармия» и «Издательство «Детская литература», дали в конце октября прошлого года. Ребята пробовали свои силы в качестве сочинителей и иллюстраторов. За три с лишним месяца в адрес оргкомитета школьники со всей страны прислали больше 800 работ. Из ста лучших выявили 32 финалиста – в трех номинациях по двум возрастным категориям. Консультантами выступили Союз писателей России и Литературный институт им. А.М. Горького.

Судьям пришлось непросто – настолько трогательными и проникновенными оказались конкурсные произведения. Под сильным впечатлением – и участники интернет-голосования. Поэтому было решено утвердить дополнительный «Приз читательских симпатий».

Самый большой конкурс развернулся среди тех, кто заявился в номинациях «Лучший рассказ-сочинение» и «Лучшая иллюстрация к прочитанной книге». На одно место победителя претендовали 300 и 220 человек соответственно.

Конкурс «Два капитана» станет ежегодным Всероссийским мероприятием Движения.

«Основной задачей конкурса мы ставим сохранение патриотических и духовно-нравственных ценностей, таких как: человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьёй и своим Отечеством. Участники своими работами дали нам понять, что они не только сохранят, но и приумножат культуру Отечества. А эта работа не может быть ограничена временными рамками», – сказал Виктор Бусловский.

В награду за творчество и креатив юнармейцам достались дипломы, ценные подарки от движения «Юнармия», а также комплект книг от издательства «Детская литература». Кстати, лучшие стихи положат на музыку. Песни, посвященные Великой Победе, помогут написать курсанты Военного института (военных дирижеров) и Военного университета Министерства обороны РФ.

«Когда отправляла письмо на конкурс, даже подумать о такой удаче не могла. Здорово, что «Юнармия» дала мне возможность творчески реализоваться. В Движении поддерживают все мои инициативы. Немного тренировки и опыта – можно браться за сложные жанры, например юнармейский мюзикл. Тем более что такого еще нет», – поделилась эмоциями Варвара Костина из Калужской области.

Итоги Гран-при:

в номинации «Лучшая иллюстрация к прочитанной книге»:

- младшая возрастная группа – Черванев Степан, Вологодская обл., Тарногский район, Тарногский городок

- старшая возрастная группа – Антонова Анастасия, Смоленская обл., Починковский район, с. Стодолище;

в номинации «Лучший рассказ-сочинение»:

- младшая возрастная группа – Халимова Карина, Тверская обл., Оленинский район, д. Холмец

- старшая возрастная группа – Остапенко Алина, Ставропольский край, Шпаковском район, с. Татарка;

в номинации «Лучшее эссе-рассуждение»:

- младшая возрастная группа – Семёнова Анна, Тверская обл., Оленинский район, д. Холмец.

- старшая возрастная группа – Скачкова Дарья, Псковская обл., г. Великие Луки;

в номинации «Лучшее поэтическое произведение»:

- младшая возрастная группа – Костина Варвара, Калужская обл.,

п. Бабынино

- старшая возрастная группа – Ходоренко Ирис, Псковская обл., Великолукский р-н, д. Поречье

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