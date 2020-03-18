18.03.2020 (18:04)

Замминистра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проверил занятия по боевой подготовке на полигоне Прудбой в Волгоградской области

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа (ЮВО) проверил организацию и проведение мероприятий боевой подготовки на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

На полигоне прошло двустороннее тактическое учение с боевой стрельбой с ротными тактическими группами мотострелковой бригады ЮВО. В ходе мероприятия подразделения отработали ряд эпизодов по ведению боя в населенном пункте.

В рамках проведения плановых занятий замглавы военного ведомства осуществил контроль выполнения военнослужащими стрельб из вооружения боевых машин пехоты БМП-3, фланговой стрельбы из танков и стрельб из огнеметов. Юнус-Бек Евкуров отметил, что упражнение фланговой стрельбы также необходимо отрабатывать при стрельбе из вооружения БМП и БРДМ.

«Отрабатываемые в ходе учения эпизоды — действия штурмовых взводов во взаимодействии с группами быстрого реагирования, «тоннельная война», «огневая карусель», а также четкость управления и действий личного состава говорят о выполнении требования Министра обороны Российской Федерации о внедрении в процесс боевой подготовки боевого опыта», — сказал заместитель Министра обороны.

Также замглавы военного ведомства проверил условия проживания личного состава подразделений бригады, учебно-материальную базу, тренажеры и провел совещание по вопросу строительства на полигоне Прудбой окружного учебного центра.

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