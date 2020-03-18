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18.03.2020 (17:51)

Мотострелки общевойсковой армии ЗВО на учении в Воронежской области поразили свыше 1000 целей

На полигоне Погоново в Воронежской области в рамках полевого выхода с военнослужащими мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершилось батальонное тактическое учение с боевой стрельбой.

В ходе мероприятия мотострелки поразили более 1000 целей, имитирующих живую силу, танки и безоткатные орудия противника. Оборону мотострелковых подразделений усиливали танковая рота на танках Т-72БА, расчеты 152-мм гаубиц «Мста-Б» и реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».

Экипажи бронетранспортёров БТР-82А огнем 30-мм пушек поддержали огневой шквал мотострелков и поразили цели на дальностях до 1200 метров.

Основной целью учения являлась проверка управления и взаимодействия командиров батальона и основных подразделений мотострелковых, танковых, артиллерийских, инженерно-саперных подразделений при ведении оборонительного боя.

В общей сложности в мероприятии приняли участие более 700 военнослужащих, было задействовано около 80 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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