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18.03.2020 (17:45)

Военнослужащие Центрального военного округа в гостях у 101-летнего ветерана оцифровали фотографии для галереи «Дорога памяти»

Военнослужащие 41 общевойсковой армии Центрального военного округа поздравили 101-летнего ветерана Нину Григорьевну Киселеву с 75-й годовщиной Великой Победы и провели оцифровку фронтовых фотографий для мультимедийной галереи «Дорога памяти».

Для оцифровки данных военнослужащие принесли с собой необходимое оборудование и вместе с ветераном заполнили сведения на сайте «Дорога памяти». На фронтовых фотографиях сержанту Нине Киселевой чуть больше 20 лет, с тех пор прошло почти 80 лет, но Нина Григорьевна до сих пор помнит страшные годы войны и как она попала на фронт. Служила Нина Григорьевна в 132 отдельном полку связи радиотелеграфистом, передавала радиограммы с передовой. Она одна из первых узнавала все последние новости о проведении боевых операций.

Нина Киселева прошла всю войну, принимала участие в Сталинградской битве, в освобождении Будапешта, а Победу она встретила под Берлином. После войны Нина Григорьевна продолжила службу в армии, проработав на узле связи 36 лет.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Центральный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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