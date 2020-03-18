18.03.2020 (17:35)

Экипажи военно-транспортной авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО выполнили полёты в сложных метеорологических условиях

На аэродроме отдельного транспортного смешанного авиационного полка Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа прошли учебно-тренировочные полеты в сложных метеорологических условиях.

Экипажи военно-транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, Ан-72, Ту-154М и многоцелевых вертолетов Ми-8 отработали элементы пилотирования в условиях ограниченной видимости из-за низкой границы облачности и осадков днем и ночью при сильном боковом ветре. При полетах в подобных условиях экипаж воздушного судна не имеет возможности визуально пилотировать самолет и переходит к пилотированию по приборам.

Особая роль в учебно-тренировочной программе была уделена совершению посадки воздушного судна как наиболее сложному элементу пилотирования в условиях ограниченной видимости.

«Посадка в сложных метеоусловиях при установленном минимуме погоды является одним из основных критериев профессионализма летчика военно-транспортной, транспортной и специальной авиации, — отметил командир экипажа Алексей Дронов. — Летчик пилотирует самолет, определяя его пространственное положение по приборам. При достижении своего метеоминимума, который исходит из уровня личной подготовки и класса квалификации, летчик однозначно должен увидеть полосу посадки. Если он её не видит, он обязан уйти на второй круг и действовать согласно указаниям руководителя полетов.

Учебно-тренировочные полеты, наряду с задачами по совершенствованию профессиональных навыков экипажей, являются одним из обязательных элементов подготовки, необходимых для определения индивидуальных параметров метеоминимума для каждого летчика.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице