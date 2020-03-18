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18.03.2020 (17:00)

Юнармейцы Мордовии приняли участие в военно-спортивной эстафете, посвященной 75-й годовщине Великой Победы

Юнармейцы Мордовии приняли участие в военно-спортивной эстафете, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

После напутственных слов от гостей мероприятия ребята получили маршрутные листы и начали проходить соревновательные испытания. Юнармейцам предстояло показать свою меткость в пулевой стрельбе из пневматических винтовок, навыки разборки и сборки автомата, а также продемонстрировать строевую подготовку.

Кроме того, ребята прошли испытание «Зона опасного заражения», которое включало в себя преодоление полосы препятствий с переноской условно раненного.

Ребята показали не только меткость, выносливость, но и свои интеллектуальные способности. В конкурсе «Интеллектуальный поединок», где им предстояло ответить на вопросы по истории Великой Отечественной войны, большее количество баллов набрали ребята из Оброченской школы.

По итогам первыми стали юнармейцы Ичалковской школы. Вторым стал отряд «Армия горячих сердец» (Рождественская школа). Третье место у отряда «Патриот» (Оброченская школа). Ребята получили грамоты и памятные призы.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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