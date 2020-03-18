18.03.2020 (16:46)

В Тверской области открыт бюст героя-десантника

Бюст гвардии младшего сержанта Сергея Козлова торжественно открыли в поселке Оленино Тверской области.

Уроженец поселка Мостовая Оленинского района, посмертно награжденный орденом Мужества, геройски погиб в составе 6-й роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ в Аргунском ущелье, предотвратившей прорыв 2500 террористов.

В церемонии открытия бюста приняли участие мать Сергея Козлова Галина Александровна, статс-секретарь - заместитель председателя ДОСААФ России генерал-лейтенант Николай Стаськов, Герой России Вячеслав Сивко и автор идеи увековечивания бойцов 6-й роты в бронзе Андрей Павлов, глава Оленинского района Олег Дубов, родственники, друзья и сослуживцы погибшего десантника, школьники, юнармейцы и многие другие.

В своем выступлении статс-секретарь – заместитель председателя ДОСААФ России Николай Стаськов призвал собравшихся всегда помнить своего земляка, отдавшего жизнь в борьбе с международным терроризмом.

«Я знаю одно: пока мы помним о героях – они с нами. Будем достойны памяти наших героев, совершивших подвиг, который чтится во всей стране», - сказал он.

Огромное значение подвига воинов-десантников 6-й роты отметил в своей речи и глава Оленинского района Олег Дубов.

«Они сражались и погибали за нашу Родину. За то, чтобы наша страна сохранилась единой, чтобы никакие силы не смогли разрушить ее. Это мы должны помнить и чтить. Мы все гордимся подвигом, весь район, но в первую очередь – мостовчане (Мостовая – посёлок сельского типа в Оленинском районе Тверской области. Входит в состав Мостовского сельского поселения (центр поселения – посёлок Мирный). Вечная память и вечная слава Сергею Козлову и всем его боевым товарищам, погибшим в Чечне», - заявил Олег Дубов.

Сергей Козлов родился 13 апреля 1979 года в поселке Мирный Тверской области. В ноябре 1998 года он был призван на военную службу в Воздушно-десантные войска. 29 февраля 2000 года, проводя разведку склонов горы Исыткорт в составе разведгруппы, обнаружил скопление террористов численностью до 40 человек. Командир группы разведчиков принял решение атаковать противника, но боевики быстро подтянули подкрепление и создали численный перевес. Разведчикам пришлось отступить. Младший сержант Козлов остался прикрывать отход группы. Уже будучи раненым, он продолжал вести огонь по противнику. Когда закончились патроны, он, подпустив к себе большую группу боевиков, подорвал себя гранатой. Похоронен на кладбище поселка Оленино Тверской области.

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