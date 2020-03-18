18.03.2020 (16:39)

Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 Балтийского флота в ходе учения уничтожили подводную лодку условного противника

Экипажи палубных противолодочных вертолетов Ка-27М и К-27ПЛ смешанного вертолетного полка морской авиации Балтийского флота в рамках планового учения выполнили задачи по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника в морском полигоне флота.

По замыслу учения подводную лодку условного противника обнаружил малый противолодочный корабль «Алексин» в ходе отработки курсовой задачи в море и выдал координаты субмарины противолодочной авиации.

Для обнаружения цели в указанный квадрат моря были направлены вертолеты морской авиации флота Ка-27ПЛ и Ка-27М, где экипажи отработали задачи по поиску и слежению за подлодкой с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств. После обнаружения и определения координат подлодки летчики ее уничтожили при помощи учебных авиационных бомб УПЛАБ-50.

Полеты вертолетчиков выполнялись по установленному маршруту над акваторией морского полигона Балтийского флота. Выполнению полетов морской авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано около десяти единиц авиатехники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице