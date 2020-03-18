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18.03.2020 (16:34)

Юнармейцы Красноярского края приняли участие в социальном проекте «Без срока давности»

Юнармейцы Красноярского края приняли участие в реализации социального проекта «Без срока давности».

Согласно идее проекта, юнармейцы в сотрудничестве с военкоматом занимаются сбором информации о заброшенных захоронениях ветеранов Великой Отечественной войны на Орловском кладбище г. Зеленогорска и реставрируют найденные захоронения к празднику – 75-летию со дня Великой Победы.

В настоящее время найдено четыре захоронения ветеранов Великой Отечественной войны: Баранова Иннокентия Яковлевича, Нестерова Леонида Семёновича, Шмерко Иосифа Семёновича, Исакова Александра Михайловича.

При поддержке военкома города, юнармейцы изготовили новые таблички на памятники с фотографиями и описанием наград ветеранов, а также штендеры с фотографиями фронтовиков для участия в шествии Бессмертного полка.

В ближайшее время юнармейцы облагородят территории заброшенных захоронений, покрасят оградки и памятники, на которые будут установлены новые фотографии и памятные таблички.

Члены отряда «Юнармия» планируют в дальнейшем взять шефство над этими захоронениями.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
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