18.03.2020 (16:34)
Юнармейцы Красноярского края приняли участие в социальном проекте «Без срока давности»
Юнармейцы Красноярского края приняли участие в реализации социального проекта «Без срока давности».
Согласно идее проекта, юнармейцы в сотрудничестве с военкоматом занимаются сбором информации о заброшенных захоронениях ветеранов Великой Отечественной войны на Орловском кладбище г. Зеленогорска и реставрируют найденные захоронения к празднику – 75-летию со дня Великой Победы.
В настоящее время найдено четыре захоронения ветеранов Великой Отечественной войны: Баранова Иннокентия Яковлевича, Нестерова Леонида Семёновича, Шмерко Иосифа Семёновича, Исакова Александра Михайловича.
При поддержке военкома города, юнармейцы изготовили новые таблички на памятники с фотографиями и описанием наград ветеранов, а также штендеры с фотографиями фронтовиков для участия в шествии Бессмертного полка.
В ближайшее время юнармейцы облагородят территории заброшенных захоронений, покрасят оградки и памятники, на которые будут установлены новые фотографии и памятные таблички.
Члены отряда «Юнармия» планируют в дальнейшем взять шефство над этими захоронениями.