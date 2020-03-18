18.03.2020 (16:15)

Военные инженеры ЦВО приступили к подрывным работам на реках Южного Урала

Специалисты инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) приступили к подрывным работам в Ашинском районе Челябинской области. Соответствующее решение принято командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным по обращению региональных властей.

В целях защиты населенных пунктов, гидротехнических сооружений, мостов военнослужащие ЦВО проведут около 20 управляемых подрывов льда на реке Сим.

Подрывная группа из Алкино прибыла в Ашинский район Челябинской области, где провела рекогносцировку реки Сим. Толщина льда на данном участке не превышает 70 см. Военнослужащие рассчитали массу зарядов и приступили к подготовительным работам. Всего планируется использовать 500 кг взрывчатых веществ, подрывы осуществят за несколько дней.

Всего к проведению взрывных работ в уральском регионе привлекается 7 подрывных групп в составе 60 военнослужащих и 14 единиц специальной техники.

Ранее начальник инженерных войск ЦВО полковник Дмитрий Коруц сообщал, что для проведения противопаводковых мероприятий в 2020 году в ЦВО сформировано более 40 подрывных команд, укомплектованных военнослужащими по контракту из числа инженерно-саперных подразделений соединений и воинских частей ЦВО.

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