18.03.2020 (16:04)

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане приняли участие в спортивном празднике

Российские военнослужащие 201-й военной базы приняли участие в крупном спортивном празднике, который состоялся на базе Академии МВД Республики Таджикистан.

Соревнования прошли в таких дисциплинах, как футбол, волейбол, шахматы и шашки. В футбольном матче российские военнослужащие одержали волевую победу —7:6.

По завершении состязаний руководство академии провело экскурсию по учебному заведению, продемонстрировав новые учебные классы, порядок работы академии и повседневный быт курсантов.

Венцом мероприятия стало поздравление и награждение победителей соревнований.



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