Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.03.2020 (16:04)

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане приняли участие в спортивном празднике

Российские военнослужащие 201-й военной базы приняли участие в крупном спортивном празднике, который состоялся на базе Академии МВД Республики Таджикистан.

Соревнования прошли в таких дисциплинах, как футбол, волейбол, шахматы и шашки. В футбольном матче российские военнослужащие одержали волевую победу —7:6.

По завершении состязаний руководство академии провело экскурсию по учебному заведению, продемонстрировав новые учебные классы, порядок работы академии и повседневный быт курсантов.

Венцом мероприятия стало поздравление и награждение победителей соревнований.

Пресс-служба Центрального военного округа
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false