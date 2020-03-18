18.03.2020 (16:04)
Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане приняли участие в спортивном празднике
Российские военнослужащие 201-й военной базы приняли участие в крупном спортивном празднике, который состоялся на базе Академии МВД Республики Таджикистан.
Соревнования прошли в таких дисциплинах, как футбол, волейбол, шахматы и шашки. В футбольном матче российские военнослужащие одержали волевую победу —7:6.
По завершении состязаний руководство академии провело экскурсию по учебному заведению, продемонстрировав новые учебные классы, порядок работы академии и повседневный быт курсантов.
Венцом мероприятия стало поздравление и награждение победителей соревнований.