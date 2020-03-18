18.03.2020 (15:55)

Более 500 военнослужащих парашютно-десантного полка Ивановского воздушно-десантного соединения принимают участие в тактическом учении

Накануне стартовало полковое тактическое учение с гвардейским парашютно-десантным полком Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения. Руководит учением командир соединения гвардии генерал-майор Николай Чобан.

С получением сигнала на приведение в высшие степени готовности десантники совершили марш на штатной технике к месту загрузки в самолёты военно-транспортной авиации Ил-76МД.

По прибытии на аэродром Иваново-Северный военнослужащие приступили к швартовке боевых машин десанта. Менее чем за один час экипажи боевых машин справились с учебно-боевой задачей — зашвартовали и подготовили к десантированию более 50 единиц техники (БМД-2, БТР-Д) и три платформы с грузами, часть из которых будет десантирована в ходе активной фазы учения.

В ходе мероприятия личному составу предстоит десантироваться и захватить полевой аэродром условного противника с удержанием выгодного рубежа, обеспечить ввод в бой основных сил соединения.

Всего к учению привлечены более 500 военнослужащих соединения, задействоано 100 единиц военной и специальной техники.

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